قومى المرأة فى الشرقية يعلن استهداف أكثر من 720 فتاة ضمن مبادرة "دوى"

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية إن مبادرة "دوى" تهدف لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها، لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وفتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة.

وتابعت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فرع المجلس يواصل جولاته فى دوائر الحكى التى استهدفت 720 من الفتيات بمدارس 25 يناير والفتح وعثمان بن عفان الإعدادية المشتركة بنطاق المحافظة، وأدارت الفعاليات ميسرات البرنامج بالمحافظة، منوهة أن الهدف من المبادرة هو الوصول إلى فتيات مصر على أرض الواقع، للاستماع إليهن فى المدارس ومراكز الشباب والجامعات وغيرها وتنمية مهاراتهن بالحصول على المهارات والمعلومات والخدمات اللازمة للنجاح وبالتالى تأهيلهن، وتمكينهن لخلق مجتمع متفهم ومؤمن بالمساواة.



وأضافت: أن الندوات تضمنت عرض الفيلم الوثائقى القصير "بداية الخيط" الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقى قصير فى مهرجان جوائز نیویورك للأفلام، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى، وهو يوثق الفيلم حياة ثلاث فتيات من مصر ورحلتھن لممارسة حقوقھن فى مختلف المجالات، وكيف أثرت المبادرة على كل واحدة منهن بشكل مختلف.



يذكر أن المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوى" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وفتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة.