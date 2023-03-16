قومى المرأة بكفر الشيخ يقيم دورة تدريبية لتصنيع فانوس رمضان.. صور

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ دورة تدريبية للاشغال الفنية والخيامية تحت عنوان ( فرحة رمضان ) لتصنيع فانوس وبعض المشغولات الفنية بقاعة التدريب بفرع المجلس وبمقر كلية التربية النوعية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسين رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقرر فرع كفرالشيخ.

قالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية،ومقرر فرع بكفرالشيخ، قام بالتدريب الدكتورة مروة خنافير، والدكتورة ميرنا النحاس، وقد تم انتاج مجموعة رائعة من المشغولات الفنية، التي تمثلت في فانوس رمضان و خداديات ومفارش ومعلقات، تمهيدا لاستقبال شهر رمضان الكريم ،حضر الدورة مهندسة مروة حمدي، عضوة الفرع، واستهدفت الدورة مجموعة من طالبات كلية الاداب، وطالبات كلية التربية النوعية.

وعلى جانب آخر استقبلت الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، طلاب وطالبات كلية الآداب قسم اجتماع، خلال زيارتهم لفرع المجلس بكفر الشيخ، لتعريفهم بالمجلس القومي للمرأة ونشأته واختصاصاته ونشاط فرع كفرالشيخ والخدمات التي يقدمها للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف شاكر، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطرقت لإنجازات الرئيس وضرورة الحفاظ على المكتسبات التي وصلت إليها المرأة المصرية من حقوق، ودورها الهام في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وشرحت آليات تنفيذ مشروع تنمية الأسرة بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، كما تناولت عدة موضوعات هامه، منها اضرار الزواج المبكر (زواج الأطفال)زواج القاصرات، وختان الإناث، كما تناولت الدكتورة الكيلانى محامية الفرع ، نشاط مكتب الشكاوي بالفرع، وعقوبات ختان الاناث، وحضر من عضوات الفرع، مهندسة مروة حمدي.



تدريب الطالبات على صناعة فانوس رمضان



تدريب الفتيات على تصميم فانو رمضان



تركيب فانوس رمضان عقب تصميمه



تركيب فانوس رمضان على هيكل



تصميم الفانوس عل شكل اسلامي



تصميم فانوس رمضان من القماش



دورة لتعليم الفتيات صناعة فانوس رمضان ط



سعادة طالبه اثناء تصميمها فانوس رمضان



صناعة فانوس رمضان بكلية تربية نوعية



فتاة تتدرب على صناعة فانوس رمضان



كيفية خياطه فانوس رمضان