قطار تالجو الثالث يصل الإسكندرية فى أول رحلة رسمية

كتب سيد الخلفاوى

وصل منذ قليل ثالث قطارات التالجو محطة مصر بالإسكندرية، والذى تم تشغيله على خط القاهرة / الإسكندرية، فى أول رحلة له بالركاب بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى، حيث تقرر تشغيل القطار الثالث على خط القاهرة / الإسكندرية بشكل يومى بحيث يقوم القطار برقم 2025من القاهرة الساعة 8.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحاً، و يعود القطار برقم 2024 من الإسكندرية الساعة 14.00 ظهراً ويصل القاهرة الساعة 16.30 عصراً.

وكان القطار الأول قد تم تشغيله على خط القاهرة / الاسكندرية نهاية شهر ديسمبر الماضى كما تم تشغيل القطار الثانى على خط القاهرة / الأقصر الشهر الماضى، على أن يتم تشغيل القطار الرابع فور انتهاء التشغيل التجريبى له وذلك على خط الوجه القبلي

وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار، وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم.

وتم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.