فلسطين تثمن مواقف جنوب إفريقيا لدعم حقوق شعبها في إقامة دولته المستقلة

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ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الأربعاء، مواقف جنوب إفريقيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومناهضة نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، والدعم الدولي اللامحدود في المنابر الدولية للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسة مجلس نواب جنوب إفريقيا نيسڤيوي مابيزا نكاكولا، على هامش مؤتمر البرلمانات الدولي في البحرين.

وأطلع فتوح رئيسة مجلس النواب الجنوب إفريقية على مجمل التطورات في الساحة الفلسطينية، خاصة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات يومية من جيش الاحتلال.

وشكر فتوح برلمان جنوب إفريقيا على تخفيض التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل، ردا على جرائمها، مؤكدا عمق العلاقات بين الجانبين على المستويات كافة.

بدورها، أكدت "نكاكولا" دعم بلادها للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، في نيل حريته وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام اللقاء، قدم فتوح هدية رمزية لرئيسة مجلس نواب جنوب إفريقيا، ووجه إليها دعوة لزيارة فلسطين.