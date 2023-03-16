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عيوشة حسن الأم المثالية لذوى الهمم ببورسعيد.. فقدت بصرها فى سبيل تعليم بناتها

الخميس، 16 مارس 2023 04:49 م
عيوشة حسن الأم المثالية لذوى الهمم ببورسعيد.. فقدت بصرها فى سبيل تعليم بناتها عيوشة حسن الأم المثالية لذوى الهمم
كتبت – مرام محمد

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حصلت عيوشة حسن سليمان ابنة محافظة بورسعيد، على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لذوي الهمم لعام 2023، فهي مطلقة منذ 24 عاما، وفقدت بصرها في سبيل تعليم بناتها.

بدأت قصة كفاح "عيوشة" صاحبة الـ78 عاما، منذ كانت في الـ12 من عمرها، حيث توفى والداها تاركاُ لها الأم وأربعة أبناء، اضطرت إلى ترك دراستها وكانت بالمرحلة الابتدائية، وعملت عاملة بإحدى المصانع لتساعد والدتها في تربية أخواتها حتى استطاعوا جميعاً استكمال دراستهم واعتمدوا على أنفسهم.

وفي الـ30 من عمرها، تزوجت وأنجبت ابنتان، ولكنها عانت للمرة الثانية من زوج عديم المسئولية، فعملت على شراء تاكسي له بالتقسيط ليعتمد على نفسه حتى يستطيع الإنفاق عليه وتوفير متطلباتهم.

فشلت الأم في محاولات إصلاح زوجها فهجرها، وكانت لا تعرف عنه شيئاً لمدة 10 سنوات، لم يكن لدى "عيوشة" مصاريف للمحامين حتى ترفع قضية وتحصل على الطلاق، فأسلمت أمرها لله وعكفت على تربية بناتها إلى أن قام الزوج بتطليقها عام 1999 عندما تزوج بأخرى، وكان عمر الابنتان حينها 13 ، 10 سنوات.

ولمواجهة أعباء الحياة اضطرت إلى جانب عملها بالمصنع أن تعمل في مشغل تابع للأسر المنتجة لعمل "مفارش كورشية - مشغولات يدوية " إلى أن ضعف بصرها نتيجة الإجهاد، فاضطرت إلى عمل معاش مبكر من المصنع وكانت تتقاضى وقتها 280 جنيه ومكافأة نهاية الخدمة 20000 ألف جنيه، أنفقت منها على تربية وتعليم البنات، فابنتها الأولى حاصلة على بكالوريوس تعليم صناعي، والابنة الثانية حاصلة على بكالوريوس حاسب إلي، ودبلوم تربوي عام.


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