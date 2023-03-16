عضو التحالف الوطنى: 60 ألف متطوع بـ"كتف في كتف" يتواجدون باستاد القاهرة غدا

ابراهيم حسان

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى ، إن مبادرة "كتف في كتف" سوف تنطلق غدا فى استاد القاهرة، وسط حضور جماهيرى كبير إلى جانب 60 ألف متطوع داخل وخارج الاستاد.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن عدد المتطوعين لمبادرة "كتف في كتف" وصل إلى 250 ألف متطوع فى 27 محافظة بالجمهورية.

وأوضح مصطفى زمزم، أن سيارات مبادرة "كتف في كتف" المحملة بالكراتين الغذائية ستنطلق غدا إلى جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، مبينا: "حركة السيارات ستنطلق غدا، ويوم السبت سيتم توزيع الكراتين بكل القرى بالمحافظات".

وأكمل زمزم: "سيتم توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية وسيجرى الانتهاء منها في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما سنوفر مظلة اجتماعية كبيرة لكل الأهالي".