عالجى الحساسية الموسمية لدى الأطفال بـ8 نصائح

كتبت ميرفت رشاد

تتراوح أعراض الحساسية الموسمية من خفيفة إلى شديدة وتكون أكثر شيوعًا خلال مواسم معينة، مثل الربيع أو الصيف أو الخريف عندما تكون مستويات حبوب لقاح الأشجار والنباتات مرتفعة، عادة لا تؤثر الحساسية الموسمية على الطفل الذي يقل عمره عن 2-3 سنوات ، حيث تتطور الحساسية بعد التعرض المتكرر، يمكن أن تنتقل الحساسية والحالات التأتبية مثل الربو والأكزيما في العائلات، إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما مصابًا بالحساسية ، فإن الطفل يكون أكثر عرضة للإصابة بالحساسية، وإليك الأعراض وفقا لما نشره موقع " childrens".

أعراض الحساسية الموسمية عند الأطفال



تشمل العلامات الأكثر شيوعًا للحساسية الموسمية عند الأطفال ما يلي:

احتقان أو ضغط الجيوب الأنفية

سيلان الأنف

عيون دامعة حكة

حكة أو التهاب الحلق

سعال

جلد منتفخ ولونه مزرق تحت العينين

قلة حاسة التذوق أو الشم

يمكن أن تكون أعراض الحساسية عند الأطفال مشابهة لأعراض البرد.

كيف يمكنني مساعدة طفلي في الحساسية الموسمية؟



يمكنك تقليل أعراض الحساسية الموسمية لدى الأطفال عن طريق تقليل التعرض لمسببات الحساسية. يمكن للوالدين إجراء تغييرات بسيطة في المنزل لمساعدة أطفالهم على التخلص من الحساسية الموسمية:

اغسل ملابسك بعد الخروج

استحم بعد دخولك من الخارج

أغلق الأبواب والنوافذ

استخدم فلتر هواء في منزلك

اغسل الجيوب الأنفية بشطف الأنف

كيف تعالج الحساسية الموسمية عند الأطفال؟

يعد الحد من التعرض لمسببات الحساسية أفضل خطوة أولى في علاج الحساسية الموسمية لدى الأطفال. هناك أيضًا كل من الأدوية الموصوفة والأدوية المتاحة بدون وصفة طبية للحساسية الموسمية لدى الأطفال.

تعمل مضادات الهيستامين الفموية بسرعة وتساعد الأطفال الذين يعانون من أعراض العطس والحكة. غالبًا ما يتم جرعات العديد من مضادات الهيستامين الأحدث ،مرة واحدة يوميًا وهي أقل احتمالية لجعل طفلك ينام.

يمكن أن تساعد بخاخات المحلول الملحي الأنفية في طرد الممرات الأنفية لطفلك ويمكن استخدامها حسب الحاجة، تعتبر بخاخات الستيرويد الأنفية فعالة ولكنها تعمل بشكل أفضل عند استخدامها بانتظام خلال أوقات السنة التي تظهر فيها أعراض الحساسية.

يمكن أن تساعد مزيلات الاحتقان التي تؤخذ عن طريق الفم في علاج انسداد الأنف ، ولكن لا ينبغي استخدامها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات ، أو لمدة تزيد عن بضعة أيام بسبب الآثار الجانبية المحتملة.