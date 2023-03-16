ضبط راكب حاول تهريب كمية من الرامات والهاردات داخل جهازي لاب توب

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من قطع غيار الكمبيوتر حاول أخفاها داخل جهازي لاب توب، كما تم ضبط راكب مصري أخر بحوزته منظار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضري ضبط جمركي.

المحاولة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الشارقة، استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد زغلول مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود أجهزة "لاب توب " داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف كريم محمد يوسف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد ثلاثة أجهزة لاب توب، وبوضع الأجهزة فقط للتفتيش مرة أخرى على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات متماثلة اكثر من الطبيعي داخل أجهزة الحاسب الشخصي.

أمر تامر قاسم مدير الجمرك بفتح الاجهزة وتفتيشها من الداخل ما أسفر عن ضبط 140 وحدة من ال "رامات " وال "هاردات" مخبأة داخل الأجهزة بعد فكها، شارك في الضبط عماد صلاح مأمور الجمرك.

والمحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت تم ضبط راكب مصري بحوزته منظار أفاد تقرير أدارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقاً للقانون رقم 394 لسنة 1954، تم الضبط بواسطة كل من محمود عباس وعماد صلاح مأمورا الجمرك وجمال السيد مدير الحركة المشرف على الصالة.

أمر تامر رمزي قاسم مدير الادارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام 64 و 65 لسنة 2023 ضد كل من الراكبين، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.