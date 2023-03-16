ضبط المتهمين بالتعدي بسلاح أبيض على سائق تاكسي فى مطروح

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق سيارة أجرة "تاكسى" - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجروح قطعية متفرقة ، وبسؤاله قرر أنه حال استقلاله للتاكسى قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الاشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته الـمُشار إليها واستولى على (التاكسى قيادته - هاتفه المحمول - رخصتى التسيير والقيادة) ، فـى وقت لاحق عُثر على التاكسى بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملان - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهم وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض (سكين) وقيامه بالاتفاق مع الثانى على تسليمه التاكسى لبيعه وعقب ارتكابه الواقعة قام بترك التاكسى بجوار مسكنه تمهيداً لتسليمه للثانى ، أرشد عن (الهاتف المحمول – السلاح المستخدم - مبلغ مالى "داخل التاكسى") وأضاف بتخلصه من (رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمجنى عليه بإلقائها بأحد العقارات المهجورة) وبمواجهة الثانى أيد ذلك.