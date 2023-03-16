شنودة يصنع فوانيس رمضان بالشرقية: بدأت بإهداء الفوانيس لأصدقائى المسلمين

الشرقية- إيمان مهنى

"وحوى يا وحوى" و"رمضان كريم" كلمات وأنغام موسيقية تربى عليها شنودة فى منزله، وهو يشارك الأطفال والجيران بفانوسه فرحة شهر رمضان، ليدفعه حبه له لتصميم الفوانيس وإهداءها لأصدقائه وجيرانه المسلمين كل عام، والذين شجعوه على استغلال موهبته ومهارته فى شغل الأركت لعمل ورشة صغيرة لصنع الفوانيس.

التقى "اليوم السابع" بـ "شنودة محروس"، 29 سنة، من محافظة الشرقية، داخل ورشته الصغيرة، الذي أكد أن بداية ارتباطه بالفانوس جاءت منذ طفولته، وهو يشارك جيرانه فرحة رمضان، أطلق صيحات "وحوى يا وحوى" خلف المسحراتي، وفي عمر الصبي فكر في تصنيعه لنفسه وإهداء أصدقائه وجيرانه، قائلا: هم من شجعوني على تصنيع الفوانيس وبيعها، واستغلال مهاراتى، وكذلك أسرتي قرروا تحويل غرفتي بمنزلنا لورشة لمساعدتي في تأسيس مشروعي.

ويوضح أنه يستعد للموسم قبل شهر رمضان بعدة أشهر، حيث يقوم بشراء الخامات المستخدمة بكميات، ليتفرغ طوال 3 أشهر لتصنيعها بأشكال مختلفة وتسويقها من ورشته الصغيرة أو عبر صفحته على موقع فيس بوك.

مضيفًا أنه يقوم بقص الخشب وتفريغه بالأشكال والهندسية والأحجام المختلفة، والتي تعمل عبارات تخص الشهر المبارك من بينها رمضان كريم أو مسجد وغيرها، ويجمعهم طوال هذا الفترة، ويقوم الأشهر الثلاثة قبل رمضان، بمساعدة والدته، في تقفيل تصنيع الفوانيس، التي تستغرق منه عملا طوال اليوم، لتوفير الطلبيات من شهر رجب.

وتابع أن موسم رمضان 2023، أكثر الأنواع المطلوبة هي الفوانيس الهلال، وكذلك المطبوع عليها صور شخصية وأسماء، بحسب طلب الزبائن، الكثير يتواصلون عبر صفحتنا لطلب فانوس بشكل معين ويحمل اسما أو صورة لشخص، ويتم تنفيذها له .

وتكمل والدة شنودة، أنه بدأ العمل في تصنيع الفوانيس منذ 7 سنوات، وقمنا بالاستغناء عن غرفته وفتحها كورشة صغيرة لتصنيع وكذلك عمل الهدايا في المناسبات المختلفة.

وتقول إن شهر رمضان هو شهر البركة والخير، فهو شهر محبة لكل المصريين.

واختتم الشاب شنودة محروس حديثه لـ"اليوم السابع" قائلا إن طموحاته لا تنتهى، فحلمه الذى يسعى لتحقيقه السنوات المقبلة، أن يؤسس مصنع فوانيس ينتج كل الأنواع ويصدرها لكل دول العالم الإسلامي.



شنودة شاب قبطي من الشرقية يصنع فوانيس رمضان (1)



شنودة شاب قبطي من الشرقية يصنع فوانيس رمضان (1)



شنودة شاب قبطي من الشرقية يصنع فوانيس رمضان (2)



شنودة شاب قبطي من الشرقية يصنع فوانيس رمضان (3)



شنودة شاب قبطي من الشرقية يصنع فوانيس رمضان (4)