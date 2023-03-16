شركة أمريكية تقاضى أول "محامى روبوت" فى العالم.. دايلى ميل تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

يواجه روبوت كان سيدخل التاريخ باعتباره أول محام مدعم بالذكاء الاصطناعي يشارك في محكمة، تهمة العمل بدون شهادة جامعية متخصصة بالقانون، وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية.

ورفعت شركة المحاماة الأميركية "إدلسون" الدعوى بحق روبوت الدردشة "DoNotPay"، في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه الروبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة.

واستعانت شركة المحاماة بعدد من زبائن الروبوت الذين قالوا إن ما قدمه من معلومات وخدمات واقتراحات لهم، لم تكن على المستوى المطلوب، وبعض النصائح أدت إلى نتائج عكسية.

من جانبه، علّق المدير التنفيذي للشركة التي طورت الروبوت، جوشوا براودر، قائلا إن كل تلك الادعاءات ليست صحيحة، وإن المحامي قادر على حضور الجلسات وتقديم الاستشارات القانونية المفيدة.

يشار إلى أن المحامي الروبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة، ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات، وتم تدريبه على ملفات قضائية عديدة شملت موضوعات متنوعة.

كانت الصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة.

في يناير، غرد براودر قائلاً: "أخبار سيئة: بعد تلقي تهديدات من محامي نقابة المحامين ، يبدو من المرجح أنهم سيضعونني في السجن لمدة 6 أشهر إذا تابعت إحضار محامٍ آلي إلى قاعة محكمة فعلية".

أضاف جوناثان فريدان ، الذي رفع دعوى إدلسون القضائية ضد DoNotPay ، أنه استخدم شخصيًا خدمات المحامي الالي لصياغة شكوى تمييز ، وتقديم مطالبات صغيرة وعدد من المستندات القانونية الأخرى، وقال انه كانيعتقد أنه يشتري المستندات والخدمات القانونية التي ستكون مناسبة للاستخدام من محام مختص لتوفيرها لكنه لم يتلق ذلك.

وقال للصحيفة: "جوهر مطالبتنا هو أن الروبوت يبيع خدمات غير مرغوب فيها. نظرة سريعة على التقييمات تجعل قضيتنا وكذلك أي شيء آخر يمكن أن يحدث. في النهاية ، نحن على ثقة من أننا سنثبت لهيئة المحلفين أن DoNotPay لا يعمل".