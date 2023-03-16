روسيا تتحدى واشنطن وتخطط لاستعادة حطام المقاتلة الأمريكية من البحر الأسود

كتبت: نهال أبو السعود

قالت موسكو إنها تعتزم استعادة حطام طائرة مسيرة أمريكية أسقطت يوم الثلاثاء بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة روسية، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الحطام قد يكون في مياه عميقة لدرجة أن استعادتها مستحيلة ولن يكون لها قيمة استخباراتية حقيقية.

وفقا لصحيفة الجارديان، قال نيكولاي باتروشيف ، سكرتير مجلس الأمن الروسي : "لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا استردادها أم لا ، لكن سيتعين علينا بالتأكيد القيام بذلك ، وسنتعامل مع الأمر .. أنا بالتأكيد آمل في النجاح."

قال سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي ، إن روسيا لديها القدرة التكنولوجية على استعادة حطام الطائرة MQ-9 Reaper من قاع البحر، يعتقد أن موقع الضربة يقع في المياه الدولية قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم ، حيث أقامت روسيا قواعد بحرية ومطارات.

اشارت الصحيفة الى ان البحرية الامريكية لا تمتلك أي سفن حربية في البحر الأسود حاليا وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض إن الحطام قد لا يكون قابلا للإنقاذ.

وقال الجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، إنه في المكان الذي سقطت فيه الطائرة ، يصل عمق المياه هناك لاكثر من1524 متر لذا فان أي عملية محاولة استعادة ستكون صعبة للغاية من قبل أي شخص.

زعمت الولايات المتحدة أن الطائرة بدون طيار تضررت صباح يوم الثلاثاء عندما اصطدمت طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-27 بمروحة الدفع الخاصة. وتنفي موسكو اتصال طائرتها بالمقاتلة الامريكية وتصر على أنها سقطت من السماء بعد قيامها "بمناورة حادة".

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي ، لويد أوستن ، عن الحادث لنظيره الروسي ، سيرجي شويجو ، يوم الأربعاء، وقال أوستن "من المهم أن تكون القوى العظمى نماذج للشفافية والتواصل" ، مضيفًا أنه اشتكى من "نمط من السلوك الخطير والعدواني" من قبل الطيارين العسكريين الروس.

أخبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أوستن أن جمع المعلومات الاستخبارية لواشنطن "المتزايد" ضد روسيا أدى إلى حادثة طائرة البحر الاسود . كما حذرت الوزارة في موسكو من أنها سترد "بشكل متناسب" على أي "استفزازات" أمريكية مستقبلية.