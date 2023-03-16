رائحة رمضان تملأ شوارع قنا وإقبال على شراء الفوانيس الأرابيسك والصاج.. صور

قنا صابر سعيد

بهجة ورائحة رمضان تراود المحبين كلما نظروا إلى الزينة التى انتشرت فى شوارع المدن، وكذلك بائعى الفوانيس فى مختلف القرى والمدن، فأنوار وأشكال الفوانيس المختلفة تجعل الجميع يشعر بقرب مجيئ الشهر الكريم، وشراء الفوانيس للصغار من العادات المحببة لدى الأسر التى تدخل الفرحة فى قلوب الصغار ويتهادوا بها الكبار أيضًا، وهنا فى مدينة قنا تجد شباب البائعين يحافظون على تواجدهم فى كل عام بالمحلات، وكذلك عدد من يفترش الطرق لعرض الأنواع الجديدة من الفوانيس التى يتغير تصميمها فى كل عام.

وهنا داخل محل صغير بأحد شوارع المدينة تجد ما يسر العين ويشعرك بروحانيات رمضان وربما يعود بك إلى أيام الصغر لتسترجع ذاكرتك احتفالات الماضى بشراء الفوانيس والزينة، فبجانب الزبائن من المسلمين يقبل أيضًا عدد من الأقباط على شراء الفوانيس ليهادوا بها أصدقاءهم وجيرانهم وهناك من يحتفظ بها أيضًا ويحتفل بالشهر الكريم، وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية لافتات محبة تشارك فيها المسلم والمسيحى على مائدة واحدة، كما أقام البعض موائد للصائمين.

وقال أحمد خالد، صاحب محل لبيع الفوانيس، إن التجهيزات لاستقبال الشهر الكريم تأتى فى الفترة التى تسبقه بشهر أو أكثر والحصول على سعر مناسب والشراء قبل رمضان بشهرين، ثم البحث عن أشكال جديدة تناسب الزبائن ومتطلباتهم ومن أفضل الأشكال التى طلبها الزبائن هذا العام هو فانوس الأرابيسك الذى يعد أجدد الأنواع فى السوق القنائى ولاقت قبول من المترددين على المحل.

وأوضح خالد أن من أكثر الأشياء التى يطلبها المواطنين هى الألعاب الصغيرة وفرش رمضان وزينة رمضان التى تشعرهم ببهجة وروحانيات رمضان، وهى عادة يحافظ الأهالى عليها على مدار السنوات الماضية، لاسيما شراء الفوانيس لأطفالهم الصغار وتقديم الفوانيس هدية للبعض مثل الأصدقاء والزوج لزوجته، كما أن هناك أسر مسيحية تشترى فوانيس رمضان وتحتفظ بها والبعض يقدمها هدية للمسلمين كنوع من المحبة والتآخى فيما بينهم ومحبة الوطن.

وأشار أحمد خالد، بائع الفوانيس، إلى أن أسعار الفوانيس تبدأ من 15 جنيها للفوانيس البلاستيك والصغيرة حتى 350 جنيها للفوانيس الكبيرة "الصاج"، ويتواجد هذا العام كل الأشكال التى يفضلها الزبائن بخاماتها المختلفة سواء أرابيسك أو بلاستيك أو صاج، بالإضافة إلى الفوانيس التى يطبع عليها الاسم والصورة وزينة رمضان وعقد النور والمخدات التى تزينها رسومات مضان والألعاب أيضًا.



فوانس بمحل في قنا



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فوانيس صغيرة



فوانيس من الخشب



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