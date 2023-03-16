رئيس الوزراء يتفقد مصنع "مايديا" للغسالات بالمنطقة الصناعية الصينية تيدا ـ مصر

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

خلال جولته اليوم الخميس، بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "مايديا" للغسالات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية "تيدا ـ مصر".

واستمع مدبولي إلى شرح من تشن وي وي جيمس، المدير العام لمصنع "مايديا"، الذي أوضح ان الشركة تختص بتصنيع وإنتاج غسالات الأطباق، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون غسالة سنوياً، ويقام على مساحة 60 ألف م2، ويضم 270 عمالة مباشرة وغير مباشرة، وأقيم بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.

وأكد " جيمس" أن المصنع يعد الأول في تخصصه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يعمل في تصنيع غسالات الأطباق بتكنولوجيا حديثة، ويتم توجيه 80% من الإنتاج للتصدير للأسواق الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ودول إفريقيا.

وأضاف المدير العام للمصنع، أن شركة "مايديا إيجيبت" تعدُ أحد كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية، وهي من بين أكبر500 شركة تعمل في الصين، وتمتد خبرتها في هذا المجال لأكثر من 50 عاما، بالإضافة إلى تواجد منتجات الشركة بأكثر من 150 دولة على مستوى العالم .

ولفت "جيمس" إلى أن الشركة تستهدف توطين صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر، حيث أن لهم مصنعا آخر للغسالات في مدينة السادس من أكتوبر، يقوم بالإنتاج بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%.