رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم

كتبت هند مختار

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، عددا من المشروعات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعقب الجولة الموسعة، مؤتمر صحفى.