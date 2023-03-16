رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، عددا من المشروعات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعقب الجولة الموسعة، مؤتمر صحفى.
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليومالخميس، 16 مارس 2023 08:13 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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