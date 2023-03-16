اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم

الخميس، 16 مارس 2023 08:13 ص
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، عددا من المشروعات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعقب الجولة الموسعة، مؤتمر صحفى.

قناة السويس

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

جولة رئيس الوزراء



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