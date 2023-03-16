رئيس الوزراء: مصر زادت فى 40 عاما أكثر من 60 مليون نسمة

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر زادت فى 40 عاما أكثر من 60 مليون نسمة، موضحا أن الدولة المصرية تسابق الزمن.

وأضاف أن مصر تعالج 10% من حصتها من نهر النيل، موضحا أن مشروع محطة المعالجة للمياه لمشروع الدلتا الجديدة هو 3 أضعاف السد العالى ويتم تنفيذه فى 3 سنوات، لافتا إلى أن هناك تكليف من الرئيس ألا نترك نقطة مياه إلا ونعيد الاستفادة منها.

وأشار إلى إنه تفقد عددا كبيرا من المشروعات خلال زيارته لمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن هناك 7 شركات صينية أبدت اهتماما شديدا للاستثمار فى مصر باستثمارات 5 مليارات دولار.

وأوضح فى مؤتمر صحفي بمحافظة السويس، أنه تفقد مصنعين لانتاج الألياف الضوئية، موضحًا أنه قبل هذه المصانع كان يتم استيراد الألياف الضوئية من الخارج، مؤكدا أن عدد من المصانع التي تم تفقدها هى نتيجة لتشجيع الدولة المصرية فتحوا فروع جديدة فى مصر، وهناك مصانع نقلت من الصين لمصر.

وتابع، أن قطاع الزراعة والصناعة علي قمة أولويات الدولة ، موضحا أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص.