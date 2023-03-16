رئيس الوزراء: مصر تستهدف 15 مليون سائح فى 2023

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن عام 2022 كان هناك 11.7 مليون سائح زاروا مصر والعائد المادى كان الأعلى فى تاريخ مصر، موضحًا أن مصر تستهدف 15 مليون سائح فى 2023 وعدد الغرف الفندقية فى مصر 230 ألف غرفة فندقية وسيتم مضاعفة هذا العدد.

وأضاف: "مصر زادت فى 40 عاما أكثر من 60 مليون نسمة.. الدولة المصرية تسابق الزمن.. مصر تعالج 10% من حصتها من نهر النيل"، موضحا أن مشروع محطة المعالجة للمياه لمشروع الدلتا الجديدة هو 3 أضعاف السد العالى ويتم تنفيذه فى 3 سنوات، موضحا أن هناك تكليف من الرئيس السيسي ألا نترك نقطة مياه إلا ونعيد الاستفادة منها.