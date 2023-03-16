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رئيس الوزراء: محطة معالجة المياه لمشروع الدلتا الجديدة 3 أضعاف السد العالى

الخميس، 16 مارس 2023 04:44 م
رئيس الوزراء: محطة معالجة المياه لمشروع الدلتا الجديدة 3 أضعاف السد العالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مشروع محطة المعالجة للمياه لمشروع الدلتا الجديدة هو 3 أضعاف السد العالى، ويتم تنفيذه فى 3 سنوات.
 
وأوضح أنه تفقد عددا كبيرا من المشروعات خلال زيارته لمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن هناك 7 شركات صينية أبدت اهتماما شديدا للاستثمار فى مصر باستثمارات 5 مليارات دولار.
 
وأضاف فى مؤتمر صحفي بمحافظة السويس، أنه تفقد مصنعين لإنتاج الألياف الضوئية، موضحا إنه قبل هذه المصانع كان يتم استيراد الألياف الضوئية من الخارج.
 
وتابع أن عدد من المصانع التي تم تفقدها هى نتيجة لتشجيع الدولة المصرية فتحوا فروع جديدة فى مصر، وهناك مصانع نقلت من الصين لمصر.
 
وأكد أن قطاع الزراعة والصناعة علي قمة أولويات الدولة ، موضحا أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص.

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