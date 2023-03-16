رئيس الوزراء: تشجيع الدولة للصناعة جعل مصانع تنتقل من الصين للعمل فى مصر

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إنه تفقد عدد كبير من المشروعات خلال زيارته لمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمحافظة السويس، أنه تفقد مصنعين لإنتاج الألياف الضوئية، موضحا إنه قبل هذه المصانع كان يتم استيراد الألياف الضوئية من الخارج.

وتابع أن عدد من المصانع التي تم تفقدها هى نتيجة لتشجيع الدولة المصرية فتحوا فروع جديدة فى مصر، وهناك مصانع نقلت من الصين لمصر.

وأكد أن قطاع الزراعة والصناعة علي قمة أولويات الدولة، موضحا أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص.