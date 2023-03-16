رئيس الوزراء: المعامل الجديدة نقلة نوعية بالموانئ وتسرع من الإفراج عن الواردات

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

عقب جولته اليوم بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى ميناء العين السخنة، حيث شهد افتتاح المعامل المركزية الجديدة بالميناء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية افتتاح المعامل المركزية الجديدة بالميناء، التي تسهم في إحداث نقلة نوعية بالموانئ المصرية، من حيث سرعة الإفراج النهائي عن الواردات بما يتماشى مع المعدلات العالمية، وضمان ترتيب متميز لمصر في مؤشرات التجارة الخارجية.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هذه المعامل الجديدة تسهم في تقليل زمن الفحص المعملي، ومنع نقل العينات من ميناء إلى آخر، وكذا زيادة السعة المعملية لكل معمل ليتناسب مع حجم الواردات من السلع المختلفة بكل ميناء، مؤكدا الحرص على تطبيق كافة اختبارات المواصفات القياسية لضمان عدم دخول سلع رديئة الصنع لحماية صحة وأمان المستهلك المصري.

وفي أثناء تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه مبنى المعامل الصناعية بفرع العين السخنة التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكد المهندس أحمد سمير أن إنشاء المعامل الجديدة بميناء العين السخنة يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إنشاء معامل مركزية في كافة الموانئ الرئيسة لتيسير خدمات الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل دعم حركة التجارة الخارجية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تحرص على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، مما يُسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الأسواق العالمية، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ضمن جهود الحكومة المصرية لحوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية بما يؤدي إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية.

كما استعرض المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إمكانيات المعامل الصناعية الجديدة بميناء العين السخنة، حيث قام بتقديم عرض متكامل عن منظومة المعامل المركزية والتطور الكبير في حركة التجارة داخل الموانئ، موضحًا أن الهيئة تستهدف إجراء عمليات الفحص والاختبار بدقة وجودة عالية، وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان.

وأوضح المهندس عصام النجار أن جميع معامل الهيئة تم تزويدها بأحدث الأجهزة المعملية لتوسيع نطاق مجالات الفحص وزيادة السعة المعملية وذلك بهدف الحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن ومن ثم استيعاب الواردات وتعزيز ودعم الصادرات.

وأكد رئيس الهيئة نجاح اختبار كفاءة أداء معامل الهيئة بالعين السخنة أثناء فترة التشغيل التجريبي منذ سبتمبر الماضي والتي تتضمن: معمل اختبارات الجلود والأحذية، ومعمل اختبارات الشد والصلادة، ومعمل اختبارات المضخات، ومعمل اختبارات فلاتر الزيت، ومعمل اختبارات فلاتر الوقود، ومعمل اختبارات لعب الأطفال، ومعمل اختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والتي تتضمن السخانات والثلاجات والمكانس والغسالات والأفران البيليت والسخانات، ومعمل اختبارات البطاريات الحامضية والجافة، ومعمل اختبارات التحليل الطيفي والاختبارات البيئية، ومعمل اختبارات الضغوط الهيدروليكية، ومعمل اختبارات المحركات الكسرية، ومعمل اختبارات الجنوط والإطارات، ومعمل القواطع.

وأشار المهندس عصام النجار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمتلك منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية بكافة موانئ الجمهورية، تحرص من خلالها على تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، حيث تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص وسحب العينات مما يسهم في حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات ويدعم توفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق؛ للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة 2030، مضيفاً أن الهيئة لديها كفاءات وكوادر شابة يتم الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.