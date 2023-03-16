وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن أبواب الدخول للأشخاص ذوى الإعاقة تتمثل فى أبواب رقم 68 - 74 - 79 - 84 - 89 - 90 - 93 - 94 بحيث تسهل المنحدرات والمزلقانات لذلك عملية الدخول والخروج للعربات المتحركة.