خريطة القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة فى البحر الأحمر خلال شهر أبريل

حصل "اليوم السابع" على خريطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر أبريل المقبل بالبحر الأحمر، والتى تطوف قرى المحافظة، حيث تم تخفيضها من 8 قوافل شهرية إلى 4 قوافل تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.

وتبين من خطة القوافل خلال أبريل أن تنطلق أولى القوافل يوم 1 أبريل المقبل وتقضى يومى 1 و2 أبريل بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، والتى تبعد عن المدينة من ناحية الشمال تقريبا 60 كيلو مترا.

ومن الحمروين تنطلق القوافل إلى منطقة الأمل أيضا التابعة لمدينة القصير، حيث تقضى فيها يومى 3 و4 أبريل، ومن القصير إلى أن الحويطات بسفاجا يومى 5 و6 أبريل، ومن أن الحويطات إلى منطقة الأمل برأس غارب يومى 7 و8 أبريل، وبذلك يتم اختتام القوافل العلاجية الشهرية خلال أبريل.

وتقوم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحص المبكر عن الأمراض المزمنة، وكذلك الأشعة والتحاليل مجانا، وصرف العلاج مجانا، والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.