اليوم السابع
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"تنمية المشروعات" يعلن مشاركة أصحاب المشاريع فى معرضى "أهلا رمضان" و"القاهرة الدولى"

الخميس، 16 مارس 2023 02:23 م
"تنمية المشروعات" يعلن مشاركة أصحاب المشاريع فى معرضى "أهلا رمضان" و"القاهرة الدولى" جهاز تنمية المشروعات
كتب إسلام سعيد

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في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على المشاركة في مختلف المعارض المركزية والمحلية المتنوعة، لتلبية احتياجات الجمهور من سلع ومستلزمات بأسعار تنافسية من جهة، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة من جهة أخرى بتسهيل مشاركتهم في تلك المعارض بما يساهم في استقرار تلك المشروعات وتعزيز قدراتها التنافسية.
 
يشارك شباب جهاز تنمية المشروعات من أصحاب المشروعات الصغيرة في معرض "السوبر ماركت – أهلا رمضان" المقام بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر حتى 21 مارس القادم، لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات رمضان والأدوات المنزلية إلى الجمهور بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار السوق، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
 
ويعرض أصحاب المشروعات بمعرض السوبر ماركت -أهلا رمضان العديد من المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية ومن بينها (منتجات ألبان – عسل نحل –  منتجات أسوان –  مناديل ورقية – معجنات).
 
 كما يشارك جهاز تنمية المشروعات في الدورة رقم 56 من معرض القاهرة الدولي المقام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر حتى 18 مارس القادم، بـ 58 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة من عملاء جهاز تنمية المشروعات والحاصلين على العديد من الخدمات التمويلية والفنية من بينهم 24 عارضا من ذوي الهمم.
 
وتتنوع المنتجات المعروضة من شباب جهاز تنمية المشروعات بالمعرض بين (ملابس جاهزة – مفروشات – منتجات ورقية – جلود – منتجات أخميم – سجاد – مشغولات يدوية – تحف خشبية – مراتب – عطور – شموع – مشغولات زجاجية – أثاث –منتجات خان الخليلي - أواني منزلية – منتجات سيناء – منتجات أسوان).

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