تلاعب بطموحاتهم.. اعترافات نصاب السفر الوهمى للعمل بالخارج

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

أحلام بعض الشباب فى السفر للعمل بالخارج، تحطمت على يد نصاب استولى على أموالهم بزعم تسفيرهم، ولم يفى بوعده، وهرب بأموالهم ليتم القبض عليه.

واعترف المتهم تفصيليا بجرائمه، مؤكداً أنه يستغل شعف البعض في السفر للخارج ويقنعهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم تناسب امكانياتهم، ويطلب منهم بعض المصروفات الخاصة بالسفر، وما أن يستولى عليها يهرب.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية) لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.