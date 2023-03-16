تكثيف المرور اليومى على معارض أهلاً رمضان بالشرقية للتأكد من توافر السلع

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور اليومي على معارض أهلاً رمضان، للتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة أمام المواطنين بجميع المعارض المُقامة بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين بمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة، ومدى التزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق مع تزايد القوة الشرائية للمواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية بكافة أنواعها ، وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين.

وأوضح المحافظ أن معارض أهلاً رمضان المُقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعارض والتأكد من الالتزام بالأسعار الإسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين ، والتنبيه في حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.