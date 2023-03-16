اليوم السابع
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تفاصيل إنشاء أول مصنع لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لقطارات السكة الحديد

الخميس، 16 مارس 2023 02:00 م
تفاصيل إنشاء أول مصنع لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لقطارات السكة الحديد قطار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مذكرة تفاهم مع شركة لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية لإنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بنى سويف على مساحة 5 أفدنة ملك هيئة سكك حديد مصر لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر وكذلك لجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.

 

وينشر اليوم السابع تفاصيل مذكرة التفاهم كالتالى:

يستهدف إنشاء المصنع إلى توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بالسكة الحديد وتصنيعها محليا والتصدير للخارج مستقبلا.

قطع الغيار التى سيتم تصنيعها مثل أنظمة الربط -لقم الفرامل -العجل- مثبتات السكة.

يجرى توطين صناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع شركات تالجو الإسبانية العالمية وهيونداى روتيم الكورية الجنوبية وشركة اليستوم الفرنسية.

توطين الصناعة يعمل على توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة الذى تنفذها الدولة فى مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي.

التصنيع المحلى يوفر العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد قطع الغيار والقطارات وتوفير فرص العمل للشباب.

فتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا.

سيتم إنشاء شركة مشتركة بين هيئة السكك الحديدية وشركة لينزا ( شركة مشروع) لإدارة المصنع.

قامت شركة لينزا بعمل دراسة سوقية مبدئية لإنشاء خط إنتاج المحركات الكهربائية والتى تستخدمها وزارة النقل.


توطين الصناعة

صناعة قطع غيار القطارات

القطارات

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد



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