تعليم نجع حمادي: 3.5 مليون جنيه مكافأة للمشاركين بامتحانات الثانوية والدبلومات نهاية مارس الجاري

أكد أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي صرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي المنقضي، نهاية شهر مارس الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم بنجع حمادي، أن مسؤولي الوحدة الحسابية بالإدارة تواصلوا مع وزارة التربية والتعليم لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف، والتي أكدت أنه جاري توفير المبالغ المالية والتي تقدر بمبلغ 3.5 مليون جنيه، تصرف للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية نهاية شهر مارس الجاري.

وأشار الدردير، أنه لا صحة لما يثار بشأن إيداع المبالغ المالية المخصصة كمكافأة للامتحانات بالبنوك بغرض الحصول علي فوائدها، مؤكدا علي أن هذا الطرح عار تماما من الصحة ويهدف إلي إثارة جموع الزملاء المعلمين لأهداف ومآرب ضيقة.

وتابع المدير العام، أن القيادات التعليمية بنجع حمادي لا تدخر جهدا في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بالنواحي المالية الخاصة بالمعلمين والعاملين بالحقل التعليمي بنجع حمادي، و تسعي جاهدة في تذليل كافة المعوقات التي تؤدي إلى تأخر عمليات الصرف للمبالغ المالية المستحقة.

و هيب مدير عام الإدارة، بالمعلمين والعاملين بالحقل التعليمي بنجع حمادي، بعدم الإنسياق وراء الشائعات التي يطلقها البعض بهدف إثارة المعلمين، مؤكدا علي الضرب بيد من حديد ومحاسبة كل من تسول له نفسه تعكير صفو جموع المعلمين وإثارة مشاعرهم.