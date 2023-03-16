تعليم الأقصر يختتم فعاليات ورشة عمل الهجرة غير الشرعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن ختام فعاليات ورشة العمل للهجرة غير الشرعية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور صفوت وكيل مديرية التعليم بالأقصر، حيث تم تسليم الطلاب الأعمال بمدرستي الاقصر الثانوية العسكرية بنين والأقصر الإعدادية بنات، بعدد 30 طالب وطالبة بكل مدرسة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أن الأعمال تضمنت ورش رسم كيفية مكافحة الهجرة الغير شرعية ومنعها، والتي تنظمها اللجنة التنسيقية للهجرة الغير شرعية بمقر وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتي تشرف عليها إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة موسى عبد الله مدير الإدارة، والتي بدأ العمل بها في فبراير الماضي.

ومن المقرر تسليم الأعمال للجنة التنسيقية لتحديد الأول من كل مدرسة، وسيتم تكريم الفائز بحضور وزير التعليم والسفيرة نائلة جبر والجهة المانحة والطالب وولي الأمر، وقد أثنى وكيل المديرية على أعمال الطلاب في وصفهم وشرحهم أعمالهم بصورة جيدة وطرق العلاج لهذه القضية الهامة التي تمس مستقبل الوطن .

ومن الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ 10 ورش بمكتبة مصر العامة وقاعة مدرسة الثانوية العسكرية بنين والثانوية بنات وبمكتبة مدرسة الإعدادية بنات ومناطق مفتوحة، وقد حضر الفعالية كل من الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التعليم بالأقصر، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وعبدالرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني، محمد حسان مدير مكتبة مصر العامة.



تعليم الأقصر يختتم فاعليات ورشة العمل للهجرة الغير شرعية



حضور ختام فعاليات ورشة العمل للهجرة الغير شرعية



ختام فعاليات ورشة العمل للهجرة الغير شرعية



فاعليات ورشة العمل للهجرة الغير شرعية بالأقصر



فاعليات ورشة العمل للهجرة الغير شرعية لـ30 طالب وطالبة



