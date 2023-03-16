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تعرف على مواعيد عمل الخط الثالث للمترو والقطار الخفيف خلال شهر رمضان

الخميس، 16 مارس 2023 10:53 ص
تعرف على مواعيد عمل الخط الثالث للمترو والقطار الخفيف خلال شهر رمضان مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث آر. إيه.تي. بي ديف للنقل كايرو عن تعديل ساعات التشغيل لمواكبة تغير الروتين اليومي للركاب خلال شهر رمضان الكريم، حيث يمتد خط المترو الثالث على مدى 23 محطة من عدلي منصور وحتى محطة الكيت كات، وستستمر ساعات العمل فيه خلال شهر رمضان بدءا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، كما تستمر ساعات التشغيل على هذا الجدول خلال عيد الفطر.

كما أعلنت أن قطار العاصمة باتجاهيه يستمر في العمل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وفقا لمواعيد التشغيل الحالية دون تغيير.

وتقوم شركة آر. إيه.تي. بي ديف للنقل كايرو بتعديل ساعات العمل وفقا لتعليمات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة، علاوة على حرصها على التوافق مع المناسبات المختلفة التي يحتفي بها الشعب المصري ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر والأضحى بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبرى.


النقل

القطار الكهربائي

القطار الخفيف

المترو

الخط الثالث للمترو

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