اليوم السابع
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تعرف على أبرز تصريحات وزير الزراعة بعد افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية

الخميس، 16 مارس 2023 12:03 م
تعرف على أبرز تصريحات وزير الزراعة بعد افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرز تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد افتتاح مجمع الأسمدة الازوتية بالعين السخنة، والذي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أمس.

 

وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:

1- بلغ دعم الأسمدة المقدم للفلاحين أكثر من 75 مليار جنية خلال الثلاث سنوات الماضية .

2- مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي.

3- قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة  مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية.

4- تطبيق منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح.

5- انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع.

6- تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل موعد الزراعة.

7- تم التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها.


وزير الزراعة

الاسمدة

الاسمدة المدعمة

التقاوى



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