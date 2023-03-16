تشريح جثة شخص عثر عليها داخل مبنى بالهرم لبيان سبب الوفاة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص عثر عليها داخل أحد مبنى بالهرم، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

فيما يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مبنى بمنطقة الهرم، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مبنى في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى امرت بما سبق.