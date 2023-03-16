

وسيفحص جونستون مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في كندا ويصدر توصية بما يجب على الحكومة فعله حيالها، ويمكن أن يشمل ذلك تحقيقًا عامًا، دعت إليه أحزاب المعارضة، أو شكل آخر من أشكال التحقيق.



وتم تعيين جونستون في منصب الحاكم العام في كندا (ممثلا للملك) بناء على نصيحة رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر في عام 2010 وتم تمديد فترة ولايته في عهد ترودو حتى عام 2017.



وأعلن ترودو عن خطة لتعيين "كندي بارز" في المنصب في وقت سابق من هذا الشهر، قائلاً في ذلك الوقت إن الحكومة ستلتزم بالتوصيات.



وكشفت وسائل الإعلام الكندية عن وثائق سرية من دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية ومكتب مجلس الملكة الخاص منذ نوفمبر الماضي تتعلق بمزاعم التدخل الصيني في الانتخابات البرلمانية الكندية.