بدء التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان ومصادر مصرفية تنفى استقالته

إيمان حنا

وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر عدل بيروت، صباح اليوم الخميس، وبدأت هناك جلسة استجواب وتحقيق معه من قبل فريق قضائي أوروبي، وفق موقع لبنان 24.

ويضم وفد التحقيق القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، على أن يتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، طرح الأسئلة على سلامة.

ووفق الموقع اللبنانى، فإن الموكب الذي أقل سلامة إلى قصر العدل لم يشاهده أحد، كما أنه ما من أحد استطاع رصد سلامة أثناء دخوله إلى مبنى "العدلية"، وبالتالي من الممكن أن يكون سلامة وصل إلى العدلية ضمن سيارة مموهة.

وبحسب المصادر، فإنه المتجمهرين حول قصر العدل من صحفيين ومواطنين فوجئوا بورود معلومات عن وصول سلامة إلى داخل "العدلية"، علماً أنهم لم يتمكنوا من معرفة المدخل الذي دخل منه الموكب الذي أقل سلامة.

وتزامناً مع حضور سلامة، شهد محيط قصر العدل إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع جلسة التحقيق، وأفادت قناة "العربية" بأن القضاة الأوروبيين لن يطرحوا أسئلة على سلامة، كما أنه لا تأكيدات حول عدد جلسات التحقيق مع الأخير.

وكان من المُفترض أن يستمع المحققون لحاكم مصرف لبنان، الأربعاء، في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، إلا أنّ الجلسة لم تحصل.

وفي وقتٍ سابق، تقدّم سلامة بمذكرة توضيحية، معتبراً أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية، كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.

وعلى صعيد متصل، نفت مصادر مصرفية، لـ"لبنان24"، ما يتم تداوله عن تقديم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استقالته ووضعها بتصرّف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأكدت ألا صحة لهذا الخبر على الإطلاق وكذلك لخبر اجتماع رئيس الحكومة مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصورى.