انقلاب سيارة محملة بـدقيق مدعم بعد مطاردة حملة من مديرية التموين بالغربية لقائدها

الغربية - عادل ضرة

تعرضت سيارة ربع نقل للانقلاب في الأراضي الزراعية محملة بـ37 جوال دقيق مدعم بعد مطارده قائدها بمعرفة حملة لمديرية التموين بالغربية، وتم التحفظ على الحمولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

كان وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لاحكام الرقابة على رغيف الخبز ومواجهة ظاهرة بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء.

وتشكلت حملة تموينية اليوم برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، ضمت محمد سعد الخولى مدير الرقابة التموينية، ناصر مصطفى العفيفي، محمد السيد فضل، محمد صلاح باز المفتشين بمديرية التموين.

وتم مطاردة سيارة ربع نقل محملة بدقيق بلدي مدعم بعد محاولة قائدها الهرب، وكان يسير بسرعة جنونية في نطاق مدينة طنطا وقرى خرسيت وشوبر وميت السودان وبوريك الحجر مركز طنطا مهددا لأرواح وممتلكات المارة، وأثناء هرب قائدها انقلبت به السيارة في الأراضي الزراعية، وتم ضبط 37 جوال دقيق مدعم.

كما تم ضبط 7 شكائر دقيق بلدي مدعم تم تجميعهم داخل مخبز بلدي مدعم بدائرة مركز طنطا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.