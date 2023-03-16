اليوم السابع: الدولة تحرص على جذب المشروعات الصناعية لدعم الاقتصاد

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الدولة تحرص على جذب المشروعات الصناعية لدعم الاقتصاد.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء العين السخنة.

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