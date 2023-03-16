المؤبد لـ 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني، ومحمد عبد الحميد السعدني، وبحضور عبد الرحمن إيهاب، وكيل النيابة، وأمانة سر خالد سيد، بالسجن المؤبد علي7 من عناصر الاخوان الارهابية فى مركز إيتاي البارود بتهم الإنضمام إلي الجماعة المحظورة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة والقيام بأعمال إرهابية لزعزعة أمن واستقرار الدولة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول قيادة جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون بغرض تعديل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعية.

كما وجهت النيابة العامة إلي المتهم الأول تهمة تولي مسؤولية إحدة مجموعات العمل النوعي المسلحة التابلعة لجماعة الإخوان بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتهم ومنشآتهم وكذلك المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستخدام الإرهاب كأحد الوسائل الإرهابية لتفنيذ أغراضها.