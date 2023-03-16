القومى للمرأة تهنئ سيدات مصر بيوم المرأة المصرية: رمز القوة والشجاعة

كتب محمود راغب

بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس من كل عام، يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى سيدات وفتيات مصر العظيمات، الدرع الحامى للوطن، و رمز القوة والشجاعة ، والعمل والبناء، والفداء والتضحية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية في عيدها السنوي تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات، بفضل دعم الارادة السياسية المؤمنة بأن تمكين المرأة هو حق أساسى من حقوقها وهو أساس نهضة وتقدم ورقى المجتمع.

وأوضحت رئيسة المجلس أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات الماضية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحماية من جميع أشكال عنف ، علاوة على التشريعات المنصفة للمرأة والتي تراعى احتياجاتها وحقوقها.