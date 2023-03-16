الرئيسية أخبار عاجلة القوات المسلحة تطلق حملة "شوف بنفسك" لإطلاع المصريين على إنجازات الدولة.. فيديو الخميس، 16 مارس 2023 08:26 م القوات المسلحة -أرشيفية كتب زكى القاضى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء انطلاقا من المسئولية الإجتماعية التى توليها الدولة تجاه الشعب المصرى بمختلف فئاته، أطلقت القوات المسلحة حملة ( شوف بنفسك ) لإطلاع أبناء الشعب المصرى على إنجازات الدولة المصرية. القوات المسلحة الجيش المسئولية المجتمعية شوف بنفسك الموضوعات المتعلقة القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم الخميس، 16 مارس 2023 01:10 م القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد النواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الإثنين، 13 مارس 2023 02:23 م قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة الإثنين، 13 مارس 2023 01:19 م للمرة الأولى بمصر.. أحمد موسى: بدء إجراءات طرح شركتين بالقوات المسلحة للاستثمار الأحد، 12 مارس 2023 09:19 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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