اليوم السابع
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القوات المسلحة تطلق حملة "شوف بنفسك" لإطلاع المصريين على إنجازات الدولة.. فيديو

الخميس، 16 مارس 2023 08:26 م
القوات المسلحة تطلق حملة "شوف بنفسك" لإطلاع المصريين على إنجازات الدولة.. فيديو القوات المسلحة -أرشيفية
كتب زكى القاضى

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انطلاقا من المسئولية الإجتماعية التى توليها الدولة تجاه الشعب المصرى بمختلف فئاته، أطلقت القوات المسلحة حملة ( شوف بنفسك ) لإطلاع أبناء الشعب المصرى على إنجازات الدولة المصرية.
 
 

 


القوات المسلحة

الجيش

المسئولية المجتمعية

شوف بنفسك



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