القوات المسلحة تطلق حملة "شوف بنفسك" لإطلاع المصريين على إنجازات الدولة.. فيديو

كتب زكى القاضى

انطلاقا من المسئولية الإجتماعية التى توليها الدولة تجاه الشعب المصرى بمختلف فئاته، أطلقت القوات المسلحة حملة ( شوف بنفسك ) لإطلاع أبناء الشعب المصرى على إنجازات الدولة المصرية.