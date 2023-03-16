اليوم السابع
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الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعقد ندوة تعريفية للفاتورة الإلكترونية الاثنين

الخميس، 16 مارس 2023 08:00 ص
الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعقد ندوة تعريفية للفاتورة الإلكترونية الاثنين المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تعقد الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، ندوة تعريفية للفاتورة الإلكترونية بمقر الغرفة التجارية يوم الاثنين المقبل.
 
وتقام الندوة لشرح كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، حيث يتم تطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين، المرحلة الأولى "مرحلة الإصدار والحفظ" بدأت من 4 ديسمبر 2021م لكل الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومن ينيب عن المكلف بإصدار الفاتورة، والمرحلة الثانية، والتى بدأت فى 1 يناير 2023م بشكل مرحلى، حيث يجب أن يتكامل الحل الإلكترونى مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية فى الصيغة المطلوبة.
 
كما ستتضمن الندوة الإجابة على التساؤلات، منها ما هى الحقول المطلوبة بالفاتورة الإلكترونية للمرحلتين الأولى "مرحلة الإصدار والحفظ" والثانية "مرحلة الربط والتكامل" وكيفية تطبيقها.
 
وتحفظ الفاتورة الإلكترونية بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكترونى وتحتوى على متطلبات الفاتورة الضريبية، ولا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئى فاتورة إلكترونية، وهناك نوعين من الفواتير الضريبية "الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة".

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