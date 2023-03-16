الضرائب: وقف العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة لمدة ساعتين

كتب أحمد يعقوب

ذكرت مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم وقف العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP) يوم السبت الموافق 18 مارس 2023، من الساعة الثانية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا، وذلك لإجراء تحديثات على المنظومة.