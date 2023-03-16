اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 مارس 2023 10:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الضرائب: وقف العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة لمدة ساعتين

الخميس، 16 مارس 2023 09:28 م
الضرائب: وقف العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة لمدة ساعتين وزارة المالية - أرشيفية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم وقف العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP) يوم السبت الموافق 18 مارس 2023، من الساعة الثانية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا، وذلك لإجراء تحديثات على المنظومة.

 

 


مصلحة الضرائب

الضرائب المصرية

الأعمال الضريبية

منظومة الضرائب

تحديث الضرائب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة