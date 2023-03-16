وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين" - في مؤتمر صحفي يومي ردا على سؤال ذي صلة اليوم /الخميس/، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "باعتبارها جارة قريبة من الدولتين، لاحظت الصين التفاعلات الأخيرة بين اليابان وكوريا الجنوبية والتغيرات في علاقاتهما"، مشيرا إلى أن العدوان والحكم الاستعماري للعسكرة اليابانية تسببا في كوارث كبيرة لدول آسيوية، من بينها الصين وكوريا الجنوبية، على حد قوله.



وأشار وانج إلى أن "تجارب الماضى، إن لم تُنسَ، تعد مرشدا للمستقبل"، مضيفا أن الصين لطالما طلبت من اليابان أن تفكر بعمق في تاريخها العدواني، وأن تتعامل بشكل مناسب مع القضايا التاريخية بطريقة صادقة ومسؤولة، وأن تطور علاقات طبيعية مع جيرانها الآسيويين على هذا الأساس.



وفى معرض إشارته إلى أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية شركاء اقتصاديون وتجاريون مهمون لبعضهم البعض، قال "وانج" إنه من المصلحة المشتركة للأطراف الثلاثة والمنطقة الحفاظ بشكل مشترك على سلاسل إنتاج وإمداد مستقرة وبدون عوائق على المستويين الإقليمي والعالمي.