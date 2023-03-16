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الصحة: استقبال 45 ألف استفسار عبر الخط الساخن للصحة النفسية وعلاج الإدمان

الخميس، 16 مارس 2023 09:50 ص
الصحة: استقبال 45 ألف استفسار عبر الخط الساخن للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 45 ألف استفسار عبر الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بداية من أول أبريل 2020، حتى الأول من مارس الجاري.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات الخط الساخن، تم تعزيزها لسرعة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة فى مستشفيات الأمراض النفسية، ودعم الوعي المجتمعي والدعم النفسي لمساعدة جميع فئات المجتمع على تجاوز أي أزمات.

 

وأشار عبدالغفار إلى أن فريق عمل الخط الساخن يضم طبيب أو أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، مقسمين  إلى فريق أساسي، وفريق تطوعي، يعملون على مدار الـ 24 ساعة.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar

 

ونوهت منن إلى أن فريق عمل الخط الساخن حضر دورات تدريبية بالتنسيق بين وحدة الطوارئ والدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، ومنظمة العمل الدولية، حيث تضمن التدريب فريق عيادات واحة بمستشفيات (العباسية، حلوان، المعمورة، أسيوط، المنيا) وتم التعرف على جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ودور منظمة العمل الدولية والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل، وأنواع الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر.

 

 


الصحة

الصحة النفسية

الادمان

علاج الادمان

السلامة النفسية



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