السيطرة على حريق عقار فى شارع جاد عيد بالدقى

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة من خلال حى الدقى، السيطرة على حريق بإحدى الوحدات السكنية بالعقار رقم 19 بشارع جاد عيد من شارع سليمان جوهر، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأعلنت المحافظة، تلقيها بلاغاً بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأرضي للعقار رقم 19 بشارع جاد عيد من شارع سليمان جوهر بحي الدقي، نتيجة ماس كهربائي، وعلى الفور تم إخطار عمليات المحافظة وشركة الكهرباء والغاز والإسعاف، وتم السيطرة في الحال على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

يُذكر أن رجال الحماية المدنية بالجيزة، كانوا قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بمدينة العمال في إمبابة، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.