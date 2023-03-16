السجن 7 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى سرقة دراجة نارية بقنا

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "محمد.ج" 33 عاما، سائق، مقيم بقرية الكرنك فى أبو تشت، بتهمة الشروع في سرقة دراجة نارية، عن طريق الإكراه، مستخدما خنجر لتهديد صاحبها.

وتمت إحالة القضية التى حملت رقم 13511 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبو تشت والمقيدة برقم 2176 لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.