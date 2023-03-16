السجن 7 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى سرقة دراجة نارية بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار حسام الدين فتحى يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، وأحمد صالح أبو سحلى، ومحمد كحلاوى، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 7 سنوات، بتهمة الشروع فى سرقة دراجة نارية بمركز أبو تشت شمالى قنا.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "محمد.ج" 33 عاما، سائق، مقيم بقرية الكرنك فى أبو تشت، بتهمة الشروع في سرقة دراجة نارية، عن طريق الإكراه، مستخدما خنجر لتهديد صاحبها.
وتمت إحالة القضية التى حملت رقم 13511 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبو تشت والمقيدة برقم 2176 لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.
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