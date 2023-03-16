الرئيس السيسى يتابع تطوير البنية التكنولوجية ويشدد على تسهيل حياة المواطنين

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة، مشدداً على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمواطن المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية، في إطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدولة. كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، التي تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وأجهزة النجدة والحماية المدنية.