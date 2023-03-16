وأوضح دودا أن بولندا ستسلم أربع طائرات حربية سوفيتية الصنع "في غضون الأيام القليلة المقبلة" وأن البقية بحاجة إلى خدمات وسيتم توفيرها لاحقا.



وقال دودا - عن الطائرات - "إنها في السنوات الأخيرة من عملها لكنها في حالة عمل جيدة"، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتيد برس/.

ولم يذكر دودا ما إذا كانت دول أخرى ستتخذ نفس الخطوة، على الرغم من أن سلوفاكيا قالت إنها سترسل طائرات ميج غير المستخدمة إلى أوكرانيا.



وجاء إعلان دودا خلال مؤتمر صحفي مشترك في وارسو مع الرئيس التشيكي الزائر بيتر بافيل.



وأضاف أن القوات الجوية البولندية ستستبدل الطائرات التي تمنحها لأوكرانيا بمقاتلات من طراز FA-50 كورية جنوبية وطائرات إف -35 أمريكية الصنع.



يذكر أن بولندا كانت أيضا أول دولة في الناتو تسلم دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا الشهر الماضي.



وفي سياق منفصل ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم إن الولايات المتحدة "تبتز" سويسرا لتتخلى عن سياستها الحيادية وتسمح بإعادة تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا.



وأشارت زاخاروفا -في بث عبر قناتها على "تليجرام"- إلى تصريحات السفير الأمريكي لدى سويسرا سكوت ميللر التي قال فيها إن روسيا تستفيد من حظر برن على إعادة تصدير الأسلحة، لذا لا يمكن لسويسرا ادعاء الحياد والسماح لأحد الطرفين أو كليهما بالاستفادة من قوانينها، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وذكرت الدبلوماسية الروسية أن ثاني أكبر بنك في سويسرا انهار بعد إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية، وقالت "إن ذلك يشبه ابتزازا مباشرا لبرن من قبل المتعاملين الأمريكيين بأنه إذا تخلت عن الحياد وبدأت في تزويد نظام كييف بالسلاح فستعيش كما كانت من قبل، وإذا لم تتخل عن ذلك فستعيش أوقاتا سيئة في المستقبل".



وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد أكد في وقت سابق التزامه بفرض حظر على إعادة تصدير المواد الحربية سويسرية الصنع لدول ثالثة، مشيرا إلى حياد الدولة.