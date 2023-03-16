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الرئس السيسى يستقبل رؤساء كبرى الشركات العالمية فى إدارة الخطوط الملاحية

الخميس، 16 مارس 2023 02:28 م
الرئس السيسى يستقبل رؤساء كبرى الشركات العالمية فى إدارة الخطوط الملاحية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية (الصينية والفرنسية والسويسرية) العاملة فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ هاتشيسون/ COSCO/ CMA Terminals/ MSC على إنشاء وإدارة وتشغيل، واستغلال وصيانة وإعادة تسليم، محطتين للحاويات بمينائي السخنة والدخيلة، باستثمارات تُقدر بحوالي 1,6 مليار دولار، حيث ستقوم المحطتان بإضافة طاقة استيعابية للموانئ المصرية تصل إلى ٥ ملايين حاوية مكافئة / سنوياً، ما يمثل زيادة 50% من قدرة الموانئ المصرية لتداول الحاويات.

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