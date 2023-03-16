الداخلية تضبط 30 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (أسيوط) ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (30) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 6 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (26 متهم " لعدد 5 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (4 متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (396) حكم قضائى متنوع.
رجال الشرطة - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
القبض على شخص بحوزته هيروين وسلاح فى القاهرةالخميس، 16 مارس 2023 11:18 ص
الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح نارى فى حلوانالثلاثاء، 14 مارس 2023 02:13 م
الداخلية تضبط 346 قضية مخدرات و185 قطعة سلاح خلال 24 ساعةالثلاثاء، 14 مارس 2023 11:42 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة