اليوم السابع
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الداخلية تضبط 30 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط

الخميس، 16 مارس 2023 11:23 ص
الداخلية تضبط 30 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (أسيوط) ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (30) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية –  8 بنادق خرطوش – 6 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (26 متهم " لعدد 5 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (4 متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (396) حكم قضائى متنوع.

امن اسيوط

اسلحة نارية

وزارة الداخلية



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