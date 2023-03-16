الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل أعضاء إحدى الجمعيات الأهلية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة زيارة لعدد من طلبة إحدى الجمعيات ، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع ، ولاسيما فى مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى للنشء وصغار السن.