الحاجة عايدة الأم المثالية بالقليوبية: فرحتى لا توصف وربنا عوضنى وخرجت دكتور ومهندس

القليوبية إبراهيم سالم

قالت عايدة محمد السيد فرج الله، الفائزة بلقب الأم المثالية بدعلي مستوى محافظة القليوبية، إنها سعيدة باختيارها أما مثالية، مشيرة إلى أنها قدمت بنفسها بمكتب الشؤون الاجتماعية من شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أنها لديها الآن من الاحفاد 9 أحفاد، وكانوا خير عوض لها بعد هذا العمر.

وأضافت الحاجة عايدة، أنها كانت تعمل إدارة بمدرسة كفر طحا الابتدائية رقم 2، مشيرة إلي أنها تزوجت من رجل بسيط وهي بنت عمر 21 سنة، وبعد حوالي 23 سنة توفي زوجها، أي منذ حوالي 21 سنة، قائلة: "كان نفسي في حاجة تفرحني وربنا فرحني من وسع، بالفوز والتكريم الكبير".

وأوضحت، أن عمريها الآن 65 عاما أفنيت حياتي كلها في تربية ولادي، زوجى كان يعمل مدرسًا، وترك لي ابنا وبنتا كانا بالمرحلة الجامعية، وكنت أعمل موظفة إدارية، فكنت أبذل أقصى جهد للإنفاق عليهما، وتوفير كل متطلباتهما حتى أكرمني الله فيهما، وأصبح ابنى الآن استشاري أمراض قلب، وابنتى مهندسة وتعيش مع زوجها بالسعودية.

واستطردت، أنا بقضي معظم يومي مع احفادي، وبشكر الله عزو وجل عوضني ببر ولادي وأحفادي عن سنوات التعب والشقاء في تربيتهم، متمنية أن يمن الله عليها بزيارة بيت الله الحرام، مطالبًا أي سيدة تقف بجوار زوجها في أي ظروفها من أجل أولادهم والحفاظ عليهم.